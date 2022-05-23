Киев упрекнул НАТО в бездействии во время российской агрессии

Фактически Североатлантический альянс не решился ни на один шаг для противостояния российской агрессии против Украины. Об этом в Давосе заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает The Guardian.

Глава украинского МИД охарактеризовал позицию НАТО в украинско-российской войне как "фактически бездействие". Пока альянс полностью самоустранился на задний план, Кулеба похвалил Евросоюз за "революционное" решение поддержать Украину.

"НАТО как альянс, как организация полностью отодвинута на второй план и фактически ничего не делает. Мне обидно говорить об этом", – признался дипломат.