Байрамов: Азербайджан в числе первых стран оказал помощь Украине

Ситуация в Украине, безусловно, вызывает большую обеспокоенность. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью итальянскому информационному агентству Agenzia Nova.

«У нашей страны хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной, здесь речь идет о всестороннем и высоком уровне сотрудничества и партнерства с двумя крупными государствами. Азербайджан призвал стороны к диалогу для предотвращения дальнейшего обострения ситуации и подчеркнул необходимость прямых переговоров между сторонами», - отметил министр.

По словам Дж.Байрамова, наша страна в международных отношениях всегда руководствуется нормами и принципами международного права.

«Азербайджан в числе первых стран оказал гуманитарную помощь Украине. На сегодняшний день мы оказали Киеву гуманитарную помощь на сумму 15 млн евро», - добавил он.