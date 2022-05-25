Германия виновата в том, что войска Российской Федерации сейчас имеют тактический успех в Луганской области. Бундестаг вовремя не предоставил Украине обещанную военную помощь. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время общения с российским правозащитником Марком Фейгином.

"Давайте скажем честно: Россия сейчас имеет в Украине тактический успех, который грозит перерасти на лисичанско-северодонецком направлении в оперативный. Чем это объясняется? Темпы ленд-лиза, на которые месяц назад мы рассчитывали, не оправдались. Не за счет американского или британского оружия, а за счет немецкого", - заявил Арестович.

Он напомнил, что оружие, за передачу которого проголосовал Бундестаг, в Украину так и не поступило.

"А если бы приехали 50 "Гепардов", 100 "Мардеров", гаубицы и т. д., ситуация была бы далека от той, что есть сейчас. Фактически немецкая сторона затягивает передачу нам военной техники, косвенно виновата в том, что происходит на фронте", - подытожил советник главы ОПУ.