Кадыров пригрозил Польше: Если будет команда, мы за шесть секунд покажем вам...

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале потребовал у польских властей официальных извинений перед российским послом в Польше за нападение, которое было совершено на него в День Победы.

"Польша чего добивается? После Украины, если будет команда, мы за шесть секунд покажем вам, на что вы способны. Лучше заберите свое оружие, своих наемников и попросите официально извинения за нашего посла. Мы это просто не оставим, имейте в виду … Вы в очень нехорошие игры начали с нашим государством играть … Не играйте под дудку Запада и Америки. Это к хорошему не приведет", – сказал он.

Российского посла в Польше Сергея Андреева во время возложения венка на кладбище советских воинов в Варшаве 9 мая облили "красной субстанцией". Агрессивная толпа преградила ему путь и выкрикивала оскорбления. Из-за этого посол был вынужден досрочно покинуть кладбище в сопровождении полиции.