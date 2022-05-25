Репортёрская группа haqqin.az, Кишинёв 25 мая 2022, 23:59

Партия социалистов Молдовы (ПСРМ) продолжает протестные акции в Кишиневе после задержания экс-президента республики Игоря Додона. И утром в среду перед зданием парламента страны собралось несколько сотен человек.

Помимо того, что Игорь Додон был предшественником Майи Санду на посту главы молдавского государства, он до недавнего времени являлся руководителем ПСРМ. Осенью политик отказался от кресла депутата парламента Молдовы и от места в партии, став ее почетным председателем, после чего возглавил созданный им же Молдавско-Российский деловой союз. Причины столь резкой перемены в политической карьере Додона так и остались не вполне ясными для широкой публики. При этом Игорь Додон сохранил резко пророссийскую позицию и неоднократно выступал с западнически настроенной правящей партией PAS и президентом Санду в полемику, едва не переходящую в открытую конфронтацию. Например, в болезненном для Молдовы газовом вопросе экс-глава государства настаивал на визите Санду к Путину с целью достижения личных договоренностей. Можно отметить и жесткую критику, которой подверг Додон руководство Молдовы за закон, запрещающий ношение в стране георгиевской ленты. Более того, экс-президент проигнорировал запрет, надел 9 мая георгиевскую ленту, был оштрафован и сообщил, что оспорит санкцию в суде.

Результатом обысков, прошедших во вторник в штаб-квартире возглавляемой Додоном ассоциации, в его кишиневском особняке и на других объектах, включая родительский дом, стало задержание экс-президента и двух его родственников. Один из них, Петр Мериняну, приходится братом жене Додона и подозревается в соучастии по делу о коррупции. Адвокат Максим Лебединский назвал в числе изъятого полицией у бывшего президента «небольшие суммы денег» и скидочные карты. Как заявил бывший депутат парламента юрист Валерий Нагачевский, Додону, которого подозревают в коррупции и госизмене, может грозить до 20 лет лишения свободы. По его словам, самое строгое наказание предусматривает статья об измене родине. Первые стихийные протесты в связи с задержанием неформального лидера социалиста прошли непосредственно в день ареста перед его домом, куда пришли несколько десятков человек. Днем позже у здания парламента Молдовы на митинг, организованный ПСРМ, собралось уже несколько сотен сторонников Додона. Однако речь пока не идет о многотысячных протестах, которые видело это здание в 2015 году, когда сразу три партии, включая социалистов и самого Додона, требовали отставки кабмина под руководством Влада Филата и добились его ареста. Следует отметить, что партия власти, победившая в прошлом году на парламентских выборах, и партия социалистов популярны у жителей Молдовы примерно в одинаковой мере. Согласно опубликованным на днях результатам соцопроса местного влиятельного центра IDIS Viitorul, сейчас наибольшее число голосов было бы отдано Блоку коммунистов и социалистов – 24,6% (именно объединившись в общий избирательный блок ПКРМ и ПСРМ прошли в парламент). За партию PAS выразили желание проголосовать 24,1%. По данным того же опроса, президент страны Майя Санду и экс-президент Игорь Додон пользуются наибольшим доверием у населения Молдовы: Санду – 18,2%, Додон – 10,9% респондентов.

В Молдове геополитический вектор электоральных конкурентов на протяжении почти всех лет независимости был и остается решающим в голосовании граждан. Соответственно, эти процентные соотношения могут служить ясной иллюстрацией того, как распределяются симпатии жителей страны в вопросе Россия-Запад. В последнее время на фоне военных действий в Украине можно констатировать некоторое смещение прежних паритетных позиций в сторону Европы и США, поскольку помимо социально-экономической составляющей, которая несомненно оказалась в Молдове под ударом, важную роль играет эмоционально-экзистенциальный аспект. Жители республики традиционно сохраняют тесные связи с соседней Украиной, причем не только культурные или ментальные, но и родственные. Необходимо также отметить активную поддержку, которую оказывают Евросоюз и США нынешнему руководству Молдовы. Речь идет и о безоговорочном одобрении политического курса, и о постоянном обсуждении различных преференций для страны, как, например, взаимное признание со странами ЕС документов об образовании или водительских прав. Высшие госчиновники Молдовы совершают регулярные визиты в Европу, в Соединенные Штаты, и роль американской дипломатии в молдавской политике переоценить трудно. Президент, представители правительства и парламента постоянно говорят о новых договоренностях с западными партнерами. Среди этих договоренностей велика доля финансовых соглашений, включая уже обещанную грантовую, кредитную и безвозмездную поддержку, которую, однако, Молдове пока еще только предстоит получить.

Кроме того, для молдавского общества необыкновенно важна роль диаспоры, временно или постоянно проживающей в Европе. Она, кстати, и стала движущей силой в победе на выборах «президентской» партии PAS. Диаспора служит, естественно, и важным катализатором роста прозападных настроений. Разумеется, в Молдове, как и в любой иной стране, имидж лидера государства не может оставить население равнодушным, и в данном случае нельзя не констатировать явный успех, которого добилась Майя Санду на фоне провала Додона, что также объясняет значительную разницу в их рейтинге. Некоторые молдавские аналитики предполагают, что задержание экс-президента может теперь нивелировать эти огрехи и способствовать обретению им большей популярности в качестве «жертвы политических репрессий». Дело в том, что в рядах молдавских «левых» со времен ухода Игоря Додона из партии коммунистов единства нет и многие по сей день винят его в предательстве. При том, что социалисты и ПКРМ, как говорят злые языки, не без участия России выступили на выборах единым блоком, подлинного единства двух партий так и не возникло. Даже теперь, когда экс-лидер ПСРМ оказался в столь опасном положении, протесты в Кишиневе проходили с участием только самих социалистов и их сторонников.