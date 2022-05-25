Почему арестовали Додона? haqqin.az из Кишинева

Репортёрская группа haqqin.az, Кишинёв

Партия социалистов Молдовы (ПСРМ) продолжает протестные акции в Кишиневе после задержания экс-президента республики Игоря Додона. И утром в среду перед зданием парламента страны собралось несколько сотен человек.

Акция протеста сторонников Игоря Додона в Кишиневе

Помимо того, что Игорь Додон был предшественником Майи Санду на посту главы молдавского государства, он до недавнего времени являлся руководителем ПСРМ. Осенью политик отказался от кресла депутата парламента Молдовы и от места в партии, став ее почетным председателем, после чего возглавил созданный им же Молдавско-Российский деловой союз. Причины столь резкой перемены в политической карьере Додона так и остались не вполне ясными для широкой публики.

При этом Игорь Додон сохранил резко пророссийскую позицию и неоднократно выступал с западнически настроенной правящей партией PAS и президентом Санду в полемику, едва не переходящую в открытую конфронтацию. Например, в болезненном для Молдовы газовом вопросе экс-глава государства настаивал на визите Санду к Путину с целью достижения личных договоренностей.

Можно отметить и жесткую критику, которой подверг Додон руководство Молдовы за закон, запрещающий ношение в стране георгиевской ленты. Более того, экс-президент проигнорировал запрет, надел 9 мая георгиевскую ленту, был оштрафован и сообщил, что оспорит санкцию в суде.

9 мая Додон, несмотря на запрет, демонстративно надел георгиевскую ленту

Результатом обысков, прошедших во вторник в штаб-квартире возглавляемой Додоном ассоциации, в его кишиневском особняке и на других объектах, включая родительский дом, стало задержание экс-президента и двух его родственников. Один из них, Петр Мериняну, приходится братом жене Додона и подозревается в соучастии по делу о коррупции. Адвокат Максим Лебединский назвал в числе изъятого полицией у бывшего президента «небольшие суммы денег» и скидочные карты.

Как заявил бывший депутат парламента юрист Валерий Нагачевский, Додону, которого подозревают в коррупции и госизмене, может грозить до 20 лет лишения свободы. По его словам, самое строгое наказание предусматривает статья об измене родине.

Первые стихийные протесты в связи с задержанием неформального лидера социалиста прошли непосредственно в день ареста перед его домом, куда пришли несколько десятков человек. Днем позже у здания парламента Молдовы на митинг, организованный ПСРМ, собралось уже несколько сотен сторонников Додона. Однако речь пока не идет о многотысячных протестах, которые видело это здание в 2015 году, когда сразу три партии, включая социалистов и самого Додона, требовали отставки кабмина под руководством Влада Филата и добились его ареста. Следует отметить, что партия власти, победившая в прошлом году на парламентских выборах, и партия социалистов популярны у жителей Молдовы примерно в одинаковой мере.

Согласно опубликованным на днях результатам соцопроса местного влиятельного центра IDIS Viitorul, сейчас наибольшее число голосов было бы отдано Блоку коммунистов и социалистов – 24,6% (именно объединившись в общий избирательный блок ПКРМ и ПСРМ прошли в парламент). За партию PAS выразили желание проголосовать 24,1%.

По данным того же опроса, президент страны Майя Санду и экс-президент Игорь Додон пользуются наибольшим доверием у населения Молдовы: Санду – 18,2%, Додон – 10,9% респондентов.

Экс-президенту, которого подозревают в коррупции и госизмене, может грозить до 20 лет лишения свободы

В Молдове геополитический вектор электоральных конкурентов на протяжении почти всех лет независимости был и остается решающим в голосовании граждан. Соответственно, эти процентные соотношения могут служить ясной иллюстрацией того, как распределяются симпатии жителей страны в вопросе Россия-Запад.

В последнее время на фоне военных действий в Украине можно констатировать некоторое смещение прежних паритетных позиций в сторону Европы и США, поскольку помимо социально-экономической составляющей, которая несомненно оказалась в Молдове под ударом, важную роль играет эмоционально-экзистенциальный аспект.

Жители республики традиционно сохраняют тесные связи с соседней Украиной, причем не только культурные или ментальные, но и родственные.

Необходимо также отметить активную поддержку, которую оказывают Евросоюз и США нынешнему руководству Молдовы. Речь идет и о безоговорочном одобрении политического курса, и о постоянном обсуждении различных преференций для страны, как, например, взаимное признание со странами ЕС документов об образовании или водительских прав. Высшие госчиновники Молдовы совершают регулярные визиты в Европу, в Соединенные Штаты, и роль американской дипломатии в молдавской политике переоценить трудно. Президент, представители правительства и парламента постоянно говорят о новых договоренностях с западными партнерами. Среди этих договоренностей велика доля финансовых соглашений, включая уже обещанную грантовую, кредитную и безвозмездную поддержку, которую, однако, Молдове пока еще только предстоит получить.

Необходимо отметить активную поддержку, которую оказывают Евросоюз и США нынешнему руководству Молдовы

Кроме того, для молдавского общества необыкновенно важна роль диаспоры, временно или постоянно проживающей в Европе. Она, кстати, и стала движущей силой в победе на выборах «президентской» партии PAS. Диаспора служит, естественно, и важным катализатором роста прозападных настроений. Разумеется, в Молдове, как и в любой иной стране, имидж лидера государства не может оставить население равнодушным, и в данном случае нельзя не констатировать явный успех, которого добилась Майя Санду на фоне провала Додона, что также объясняет значительную разницу в их рейтинге.

Некоторые молдавские аналитики предполагают, что задержание экс-президента может теперь нивелировать эти огрехи и способствовать обретению им большей популярности в качестве «жертвы политических репрессий». Дело в том, что в рядах молдавских «левых» со времен ухода Игоря Додона из партии коммунистов единства нет и многие по сей день винят его в предательстве.

При том, что социалисты и ПКРМ, как говорят злые языки, не без участия России выступили на выборах единым блоком, подлинного единства двух партий так и не возникло. Даже теперь, когда экс-лидер ПСРМ оказался в столь опасном положении, протесты в Кишиневе проходили с участием только самих социалистов и их сторонников.

Аналитики предполагают, что задержание экс-президента может способствовать обретению им большей популярности в качестве «жертвы политических репрессий»

Одновременно коммунисты продолжают начатые ранее протесты против политики действующей власти, но к партнерам по блоку не присоединяются. Аналогично действуют и другие представители «левых» сил в Молдове, большинство из которых так или иначе были связаны с партией коммунистов. В последнее время ни Додон, ни ПСРМ, если не считать вопроса поставок газа в Молдову, во всяком случае декларативно, не выказывали поддержки российской политике. Напротив, социалисты выступили с декларацией, призывающей к миру в соседней Украине. Хотя, видимо, такой приказ поступил из Москвы… При этом Додон оказался в СИЗО полиции Кишинева именно в период украинского кризиса и, более того, вскоре после ряда опасных «провокаций» в Приднестровье – подрыва радиовышек, поджога «здания КГБ» и других.

Вопрос потенциального военного обострения на территории Молдовы, вторжения России, боевых действий на левом берегу Днестра и прочих угроз постоянно всплывает в публичном пространстве. И любое военное противостояние могло бы стать фатальным для этого государства: у него очень маленькая и далеко не самая боеспособная армия, которая едва ли сможет оказать серьезное сопротивление. Всякий раз власти Молдовы заявляют об отсутствии явной опасности, что подтверждают еврочиновники и дипломаты. В то же время, протестная активность, опытом которой обладает Додон, в условиях обеднения населения и роста недовольства уровнем жизни могла бы стать не меньшим катаклизмом. 