Госдеп: США не снимут санкции в отношении РФ, пока не будет остановлена война

США не снимут не связанные с продовольствием рестрикции в отношении РФ, пока не будет остановлена война в Украине. Об этом заявил в среду на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы слышали от России серию [заявлений] <…> по вопросу продовольственной безопасности и глобальных поставок. Несмотря на эти заявления, санкции США не приводят к сбоям в экспорте российской сельхозпродукции. Санкции США так разработаны, что позволяют экспорт сельхозпродукции и удобрений из России, - утверждал Прайс. - <…> Я думаю, что мы должны скептически относиться к различным обещаниям России". "Мы не вводили санкций в отношении российского продовольствия. Не связанные с продовольствием санкции останутся, пока не будет остановлена война", - цитирует Прайса ТАСС.