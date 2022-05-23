За третий по значимости еврокубковый трофей боролись итальянская «Рома» и нидерландский «Фейеноорд». Единственный гол был забит на 32-й минуте Николо Дзаньолой. Команда Жозе Моуринью победила и завоевала трофей. Португальский специалист после побед в Лиге чемпионов («Порту» и «Интер»), Кубке УЕФА («Порту») и Лиге Европы («Манчестер Юнайтед») теперь записал в свой актив еще один еврокубок.

Напомним, на прошлой неделе в финале Лиги Европы, который проходил в испанской Севилье, немецкий «Айнтрахт» в серии пенальти одолел шотландский «Рейнджерс».

А 28 мая состоится главный матч евросезона: в финале Лиги чемпионов в Париже сойдутся английский «Ливерпуль» и испанский «Реал».