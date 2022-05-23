Киев прокомментировал итальянский план по Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя план Италии по Украине, заявил, что Киев приветствует любые планы, которые не включают создание линий соприкосновения и уступки территории, остальное можно обсуждать.

Римская газета la Repubblica на прошлой неделе сообщила, что министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу план мирного урегулирования на Украине из четырех пунктов. Он предусматривает прекращение огня, нейтралитет Украины с международными гарантиями и процессом вступления в ЕС, выработку двустороннего соглашения между Киевом и Москвой по территориальным вопросам, а также подписание нового многостороннего договора по безопасности в Европе, пишет ТАСС.