В восточном регионе российские войска пытаются наступать, обстреливают деревни и наносят ракетно-бомбовые удары. Местами противник имеет преимущество в технике и количестве солдат. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеообращения.

«Вооруженные силы Украины, наша разведка и все, кто защищает государство, противостоят жесточайшему наступлению российских войск на востоке... Кое-где враг сильно преобладает в технике, количестве солдат. Российские власти приняли показательное решение – они позволили брать на контрактную службу людей старшего возраста, то есть молодых им уже не хватает, но желание воевать все же сохраняется.

Еще нужно время, чтобы отбить у них это желание. Еще нужна помощь партнеров, прежде всего, оружием для Украины. Полная помощь, без исключений, без ограничений, достаточная, чтобы победить», - отметил глава украинского государства.