Американский лидер Джо Байден выдвинул кандидата на пост посла США в Азербайджане.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, им стал Марк Либби, который имеет звание министра-советника. В настоящее время он работает советником факультета Государственного департамента в Национальном военном колледже в Вашингтоне. Свободно владеет польским и французским языками.

Напомним, что срок полномочий действующего посла США в Азербайджане Эрла Литценбергера истекает в июле текущего года.