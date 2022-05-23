Сельджук Байрактар о TEKNOFEST и почему фестиваль решили провести в Азербайджане фото
Как уже сообщалось, в Баку с 26 по 29 мая при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (T3 Foundation), Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана и Министерства промышленности и технологий Турции впервые пройдет аэрокосмический и технологический фестиваль «TEKNOFEST Азербайджан». В рамках этого фестиваля в Баку находится турецкий предприниматель, инженер, технический директор и совладелец компании Baykar Makina, создатель уже ставшего легендарным беспилотника Bayraktar TB2 Сельджук Байрактар. Он уже ознакомился с павильонами фестиваля, встретился с местными и зарубежными журналистами.
Отметим, что фестиваль проводится на территории Приморского бульвара и в Baku Crystal Hall.
«Я счастлив вновь посетить братский Азербайджан и представить высокотехнологичную турецкую продукцию на «TEKNOFEST Азербайджан», - сказал Байрактар.
По его словам, у фестиваля TEKNOFEST несколько функций, среди них самой значимой является привлечение талантливой молодежи в сферу науки, высоких технологий. Важное место в фестивале занимают различные конкурсы и соревнования среди школьников и студентов.
«Мы стремимся привнести в этот фестиваль дух единства Азербайджана и Турции, которое приобрело новую силу и значение после 44-дневной карабахской войны. В современном, стремительно развивающемся мире нашим странам надо осваивать высокие технологии», - сказал предприниматель.
По его словам, именно с этой целью и было решено провести TEKNOFEST в Азербайджане. Первый фестиваль в Турции дал мощный стимул развитию этого научно-технологического направления, и бакинский фестиваль откроет новую страницу hi-tech, особенно в авиационно-космической сфере. Возможно, кто-то из посетивших TEKNOFEST в будущем станет автором программы космических полетов, конструктором боевого самолета нового поколения, который будет защищать Турцию и Азербайджан, сказал он.
Байрактар рассказал и о приехавших в Баку для участия в фестивале турецких компаниях. В Азербайджан приехали более 40 ведущих турецких компаний. Свою продукцию представят Baykar Makina, THY, Aselsan, Министерство промышленности и технологий, Министерство внутренних дел Турции, различные турецкие университеты и др. Кроме этого, семь команд из Турции примут участие в конкурсах, которые пройдут в рамках фестиваля. «Из Азербайджана примут участие 72 команды, так что предстоит острая борьба», - отметил Сельджук Байрактар.
Примечательно, что победителей конкурсов наградят президенты Азербайджана, Турции и лауреат Нобелевской премии Азиз Санджар, что станет хорошей мотивацией для молодежи, сказал он.
Байрактар отметил, что слава о TEKNOFEST вышла далеко за пределы Турции. Провести у себя этот фестиваль предложили Индонезия, Узбекистан и даже Украина.
Заместитель министра промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Качир в интервью haqqin.az отметил, что TEKNOFEST в Баку отличается от предыдущих большим числом гостей и разнообразием конкурсов. Кроме того, впервые в «TEKNOFEST Азербайджан» будет развлекательный сектор, где установлены различные аттракционы. Но концепция фестиваля остается идентичной тем, что проводятся в Турции. «Этот фестиваль позволяет общественности по-новому смотреть на сферу высоких технологий. Приходит понимание того, что будущее за высокотехнологичным и наукоемким производством, биотехнологиями, робототехникой и пр.» - сказал замминистра.
По словам Качира, Турция производит самую современную высокотехнологичную продукцию в мире. Примером этому могут служить многопрофильные беспилотные летательные аппараты. «Дроны Bayraktar, AKINCI, умные ракетные системы, работающие в БПЛА визуальные камеры производства ASELSAN и другое оборудование являются образцом новейших технологий. В этом направлении у Турции очень большие амбиции. Можно со всей ответственностью сказать, что турецкие беспилотники с технической стороны самые лучшие в мире. Участие молодежи в фестивалях TEKNOFEST – отличная возможность вызвать ее интерес к сфере высоких технологий. Турция шаг за шагом выходит со своей высокотехнологичной продукцией на внешние рынки. К примеру, БПЛА Bayraktar уже экспортируются в 20 стран мира. Такой же интерес в мире к боевым беспилотникам AKINCI. Примечательно, что абсолютно все важные системы дронов разрабатываются турецкими инженерами и производятся в Турции», - сказал Качир.
По его словам, у Турции с Азербайджаном есть совместное производство, и можно с уверенностью сказать, что в ближайшем будущем появятся новые совместные высокотехнологичные разработки в аэрокосмической сфере.