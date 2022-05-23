Джейхун Наджафов, собкор 01:23

Как уже сообщалось, в Баку с 26 по 29 мая при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (T3 Foundation), Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана и Министерства промышленности и технологий Турции впервые пройдет аэрокосмический и технологический фестиваль «TEKNOFEST Азербайджан». В рамках этого фестиваля в Баку находится турецкий предприниматель, инженер, технический директор и совладелец компании Baykar Makina, создатель уже ставшего легендарным беспилотника Bayraktar TB2 Сельджук Байрактар. Он уже ознакомился с павильонами фестиваля, встретился с местными и зарубежными журналистами.

Отметим, что фестиваль проводится на территории Приморского бульвара и в Baku Crystal Hall. «Я счастлив вновь посетить братский Азербайджан и представить высокотехнологичную турецкую продукцию на «TEKNOFEST Азербайджан», - сказал Байрактар. По его словам, у фестиваля TEKNOFEST несколько функций, среди них самой значимой является привлечение талантливой молодежи в сферу науки, высоких технологий. Важное место в фестивале занимают различные конкурсы и соревнования среди школьников и студентов. «Мы стремимся привнести в этот фестиваль дух единства Азербайджана и Турции, которое приобрело новую силу и значение после 44-дневной карабахской войны. В современном, стремительно развивающемся мире нашим странам надо осваивать высокие технологии», - сказал предприниматель.

По его словам, именно с этой целью и было решено провести TEKNOFEST в Азербайджане. Первый фестиваль в Турции дал мощный стимул развитию этого научно-технологического направления, и бакинский фестиваль откроет новую страницу hi-tech, особенно в авиационно-космической сфере. Возможно, кто-то из посетивших TEKNOFEST в будущем станет автором программы космических полетов, конструктором боевого самолета нового поколения, который будет защищать Турцию и Азербайджан, сказал он. Байрактар рассказал и о приехавших в Баку для участия в фестивале турецких компаниях. В Азербайджан приехали более 40 ведущих турецких компаний. Свою продукцию представят Baykar Makina, THY, Aselsan, Министерство промышленности и технологий, Министерство внутренних дел Турции, различные турецкие университеты и др. Кроме этого, семь команд из Турции примут участие в конкурсах, которые пройдут в рамках фестиваля. «Из Азербайджана примут участие 72 команды, так что предстоит острая борьба», - отметил Сельджук Байрактар. Примечательно, что победителей конкурсов наградят президенты Азербайджана, Турции и лауреат Нобелевской премии Азиз Санджар, что станет хорошей мотивацией для молодежи, сказал он. Байрактар отметил, что слава о TEKNOFEST вышла далеко за пределы Турции. Провести у себя этот фестиваль предложили Индонезия, Узбекистан и даже Украина.