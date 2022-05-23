Зеленский жестко ответил на предложения об уступках России

В традиционном вечернем видеообращении глава украинского государства ответил, в частности, на слова экс-госсекретаря США Генри Киссинджера. Ранее тот сказал, что Украина должна пойти на переговоры с РФ, даже если от нее потребуют уступки.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложения некоторых западных политиков о том, что Украине следует пойти на уступки России, в том числе путем отказа от части своей территории, пишет УНИАН.

"Несмотря на тысячи российских ракет, ударивших по Украине. Несмотря на десятки тысяч убитых украинцев. Несмотря на Бучу и Мариуполь. Несмотря на разрушенные города. И, несмотря на построенные российским государством "фильтрационные лагеря", в которых убивают, пытают, насилуют и унижают, как на конвейере. Россия сделала все это в Европе. Но все равно в Давосе из глубокого прошлого выныривает, например, господин Киссинджер и говорит, что якобы нужно отдать России кусок Украины. Чтобы якобы не было отчуждения России от Европы. Такое ощущение, что у господина Киссинджера не 2022 год, а 1938-й. И он думал, что он говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене", - сказал он.

Глава государства напомнил, что в 1938 году семья на тот момент 15-летнего Киссинджера спасалась из нацистской Германии.

"Он все прекрасно понимал, и от него тогда не слышали, что нужно якобы адаптироваться к нацистам вместо того, чтобы спасаться от них или бороться с ними", - добавил Зеленский.