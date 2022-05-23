Итальянская прокуратура потребовала для Берлускони шесть лет тюрьмы

Прокуратура Милана потребовала назначить бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони шесть лет тюремного заключения по делу о подкупе свидетелей на другом процессе по обвинениям в использовании услуг несовершеннолетних проституток. Как пишет в среду газета la Repubblica, обвинение требует конфисковать у политика 10 млн в качестве «штрафа».

85-летний экс-премьер обвиняется в подкупе свидетелей по делу об использовании услуг несовершеннолетних проституток, получившему название по прозвищу основной фигурантки – марокканки Руби (Карима эль Маруг). Ранее политик был полностью оправдан во всех судебных инстанциях, однако процесс опирался на показания свидетелей – девушек, посещавших личную виллу Берлускони. Позже прокуратура заподозрила их в лжесвидетельстве за вознаграждение.