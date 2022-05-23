Мишель «отметил» президента России и призвал прекратить распространять дезинформацию

Президент Совета Европейского союза (ЕС) Шарль Мишель призвал Кремль не распространять дезинформацию. Об этом президент Мишель заявил в Twitter.

«Прекратите распространять дезинформацию! Не санкции, а ваша война в Украине препятствует судоходству и ставит под угрозу продовольственную безопасность. Ваши мины и война заблокировали экспорт более 20 миллионов тонн зерна. Мы должны прекратить войну и восстановить глобальные цепочки поставок продовольствия», - написал Мишель.

Отметим, что в своем аккаунте он отметил официальную страницу президента России в Twitter.