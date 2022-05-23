Израиль запретил Германии поставлять Украине ракеты Spike

Израиль отклонил просьбу США и не разрешил Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии с израильскими технологиями и по израильской лицензии, сообщает портал Axios со ссылкой на американских и израильских должностных лиц.

В сообщении отмечается, что высокопоставленный руководитель из Минобороны Израиля Амир Эшель две недели назад встретился в Вашингтоне с заместителем министра обороны США по вопросам политики Колином Калем, чтобы обсудить сотрудничество в области безопасности между странами.