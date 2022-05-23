"Федеральное правительство <…> разрешает развертывание достаточного числа пакистанских военнослужащих в Красной зоне в соответствии со статьей 245 [конституции]", - написал министр. В соответствии с данной статьей, "вооруженные силы на основании распоряжений федерального правительства должны защищать Пакистан от внешней агрессии или военной угрозы, и, в рамках закона, осуществлять поддержку гражданской власти, когда она к этому призывает".

Правительство Пакистана санкционировало развертывание армии в Красной зоне Исламабада, где расположены основные правительственные, судебные и законодательные учреждения, для обеспечения безопасности госучреждений и дипломатического анклава. Об этом в четверг в Twitter сообщил глава МВД республики Рана Санаулла со ссылкой на соответствующий документ своего ведомства.

Как отмечает издание Dawn, власти дали разрешение на развертывание армии после того, так бывший премьер-министр исламской республики и лидер оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имран Хан прибыл в Исламабад и присоединился к своим сторонникам на площади Ди-Чоук.

Сообщается, что сторонники Имрана Хана подожгли станцию метро в Исламабаде.

В среду днем Хан начал свой "долгий марш" на Исламабад из города Пешавар в провинции Хайбер-Пахтунхва. На вертолете он прибыл на дорожную развязку "Вали интерчендж", где сменил транспорт на грузовик со стилизованной под символику партии платформой. Колонна участников и сторонников ДЗС во главе со своим лидером преодолела около 150 км, попутно разбирая заграждения и блокпосты, установленные сотрудниками пакистанской полиции. Целями этой акции являются роспуск Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента), а также проведение всеобщих выборов в Пакистане летом этого года и отмена решения Центризбиркома страны, назначившего голосование на 2023 год.

10 апреля Хан был отстранен от власти в результате вынесения ему вотума недоверия парламентом страны.