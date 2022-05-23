Глава МИД Британии: «На российскую агрессию нужно отвечать только силой»

«Российскую агрессию нельзя умиротворить. На нее необходимо отвечать силой. Мы должны быть непреклонны в обеспечении победы Украины военной помощью и санкциями. Теперь мы уже не можем убрать ногу с педали газа», - заявила Лиз Трасс, сообщает Русская служба BBC.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс считает опасными попытки «умиротворить» российского президента Владимира Путина, говорится в пресс-релизе МИД Великобритании в преддверии ее поездки в Боснию и Герцеговину в четверг.

Отмечается, что Трасс собирается потребовать увеличения поставок оружия Украине и ужесточения санкций против России.

BBC отмечает, что, говоря об «умиротворении агрессора», Трасс делает явную отсылку к политике, которую в конце 30-х годов ХХ века вело правительство Британии во главе с Невиллом Чемберленом по отношению к нацистской Германии, заключавшуюся в уступках, компромиссах в надежде ограничить масштаб агрессивных действий Берлина. Такая политика привела к окончательной деградации Версальской системы, Лиги Наций и системы коллективной безопасности, радикальному изменению баланса сил в Европе, ослаблению геополитических позиций Великобритании и Франции и усилению Германии.

По мнению Трасс, нельзя допустить никакого отката назад от цели гарантировать поражение России в ее войне против Украины. «Мы не должны позволить, чтобы в Украине развился затяжной и все более мучительный конфликт», - считает глава Форин-офиса.

Западу, по ее словам, следует сделать выводы из недавней истории, когда Путин, добившись от Запада разных уступок, после этого нападал на Грузию, Крым и Донбасс.

С аналогичным высказыванием ранее в среду выступила и премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая предостерегла коллег от демонстрации президенту РФ Владимиру Путину какой-либо слабости. «Мир, заключенный на плохих условиях для Украины, будет означать плохой мир для всех нас. Гораздо опаснее уступать Путину, чем провоцировать его», - заявила она.

Эти высказывания прозвучали после того, как на форуме в Давосе и в колонках ряда СМИ прозвучали предложения уступить России часть украинской территории, чтобы поскорее закончить войну, отмечает BBC. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не отдаст своих территорий и упрекнул партнеров в том, что в любой ситуации найдется кто-то, кто при любом поведении России предложит «учитывать ее интересы».