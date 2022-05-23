92-й день войны в Украине: Генштаб рассказал о ситуации на фронтах

Начались 92-е сутки войны в Украине. В Генеральном штабе Вооруженных сил этой страны рассказали о ситуации на фронтах. В сводке ведомства говорится, что российские военные пытаются улучшить свои позиции и взять под полный контроль восток Украины.

"Враг пытается улучшить тактическое положение в районе Изюма и возобновить наступление на город Славянск. На Донецком направлении главные усилия противника сосредоточены на взятии под полный контроль населенного пункта Лиман и попытках улучшить тактическое положение вблизи Северодонецка и Авдеевки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне обстреляли из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков населенные пункты, активно применяли средства радиоэлектронной борьбы на Бахмутском и Авдеевском направлениях, задействовали артиллерию и штурмовую авиацию по позициям украинских подразделений и гражданской инфраструктуре региона.

Также Генштаб Украины отмечает, что РФ принимает меры по прикрытию участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях и недопущению переброски украинских войск на другие угрожающие направления. Российская армия пытается закрепиться в районе Северодонецка, вела штурмовые действия в направлении населенного пункта Устиновка, однако успеха не имела.

В Николаевском направлении РФ пытается улучшить тактическое положение и обеспечить выход на административные границы Херсонской области.