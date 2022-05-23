Греция отдаст США иранскую нефть с задержанного российского танкера

Греция передаст США иранскую нефть, которую перевозили на российском танкере, задержанном в апреле. В том же месяце танкер отпустили. На его борту, по данным СМИ, было 115 тыс. тонн иранской нефти.

«На основе судебного решения ожидается, что груз танкера Lana будет передан США, расходы на перегрузку берут на себя американские власти. Судно находится в порту Каристос», - сообщили ТАСС в Министерстве морского флота и островной политики Греции.