Греция отдаст США иранскую нефть с задержанного российского танкера
Греция передаст США иранскую нефть, которую перевозили на российском танкере, задержанном в апреле. В том же месяце танкер отпустили. На его борту, по данным СМИ, было 115 тыс. тонн иранской нефти.
«На основе судебного решения ожидается, что груз танкера Lana будет передан США, расходы на перегрузку берут на себя американские власти. Судно находится в порту Каристос», - сообщили ТАСС в Министерстве морского флота и островной политики Греции.
19 апреля танкер Pegas под российским флагом задержали у причала греческого города Каристос. Решение о задержании приняли в рамках санкций, введенных Евросоюзом (пятый пакет санкций ЕС включает запрет на заход российских судов в европейские порты). На борту корабля было 19 российских моряков. Танкер переименовали в Lana. 22 апреля судно отпустили. Греческая газета Kathimerini писала, что до середины марта танкер «фактически принадлежал» российскому Промсвязьбанку. Кредитная организация попала под санкции США, введенные в ответ на российскую военную операцию на Украине. 17 марта судно сменило владельца и было передано «Трансморфлоту». В мае, по данным газеты, США направили в судебные органы Греции запрос с требованием ареста нефти с российского танкера. Вашингтон утверждает, что эта нефть – из Ирана, а компания, которая «получит выгоду от ее продажи», внесена в черный список США из-за подозрения в финансировании терроризма. Афинский суд в итоге принял решение передать США груз с танкера.