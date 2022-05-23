Взрыв в жилом доме в Гяндже: есть погибший

В Гяндже на пятом этаже пятиэтажного жилого дома произошел взрыв, который привел к пожару в трехкомнатной квартире общей площадью 70 кв.м, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, в результате пожара сгорели конструкции комнаты и кухни на площади 32 кв.м и чердака дома на площади 25 кв.м. От удара взрывной волной выбило оконную раму квартиры. Во время осмотра места пожара пожарные обнаружили тело 38-летнего Яшара Рагимова.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны. Соответствующие ведомства проводят расследование.