Россия нанесла мощный удар по Лисичанску: есть жертвы фото
Мощный и длительный артиллерийский удар российские военные нанесли по украинскому городу Лисичанск, в результате погибли три человека, сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай в телеграм-канале.
"Враг пытался штурмовать нашу оборону вблизи Устиновки и в то же время артиллерией уничтожал это село и расположенный рядом город Лисичанск. Как следствие, двое погибших в Устиновке и один – в самом Лисичанске. Зафиксировано попадание снаряда в центр оказания гуманитарной помощи, поврежден волонтерский автомобиль, который доставлял еду на Луганщину", - написал Гайдай.