Болгария может стать независимой от российского газа до конца года

Болгария может стать полностью независимой от российского газа к концу 2022 года, заявил премьер-министр Болгарии Кирил Петков, сообщает «Коммерсант».

По его словам, Болгария уже нашла альтернативных поставщиков газа. Петков обсудил эту тему во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Болгарский премьер сообщил, что оптимальное использование газовой инфраструктуры в регионе поможет энергетической диверсификации не только его страны, но и в целом на Балканах. «В конце года Болгария может быть независимой от российского газа», - отметил Петков.

Премьер Болгарии назвал прекращение поставок газа Россией «шантажом» и «рэкетом». В мае Болгария договорилась о поставках газа из США по ценам ниже, чем у «Газпрома». По данным Financial Times, также поставки в Болгарию нарастят Германия и Греция.