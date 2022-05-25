Экс-министр Салим Муслимов вышел из тюрьмы
Изменена мера пресечения в отношении бывшего министра труда и соцзащиты населения Салима Муслимова.
Как стало известно haqqin.az, решением Сабаильского районного суда Салим Муслимов отпущен под домашний арест. Решение принято с учетом состояния здоровья экс-министра.
Напомним, Салим Муслимов был арестован в результате спецоперации, проведенной СГБ, ему были предъявлены обвинения по статьям 308.2 (злоупотребления должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия), 311.3.2 и 311.3.3 (неоднократное получение взятки в крупном размере). Решением суда в отношении экс-министра избрана мера пресечения в виде ареста.