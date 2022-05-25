Британская разведка о провале российских десантников в Украине

Россия провалила операцию своих воздушно-десантных войск в Украине, что привело к большим потерям во многих элитных подразделениях этих сил. К такому выводу пришла британская разведка в своей сводке за 26 мая.

По словам британских разведчиков, с самого начала полномасштабной войны в Украине воздушно-десантные силы РФ были серьезно вовлечены в несколько тактических провалов, среди которых попытка наступления на Киев через аэродром Гостомеля в марте, застопорившееся на Изюмском направлении наступление с апреля, недавняя неудачная и дорогостоящая переправа через реку Северский Донец.

Неоднозначные результаты десантников, вероятно, отражают стратегическое неправильное управление этим потенциалом и неспособность России обеспечить преимущество в воздухе, говорится в сводке.

«Неправильное использование ВДВ в Украине показывает, как значительные инвестиции Путина в вооруженные силы в течение последних 15 лет привели к несбалансированности общих сил. Неспособность предусмотреть сопротивление украинцев и дальнейшее самоуспокоение российских командиров привели к значительным потерям во многих элитных подразделениях России», - говорится в британском обзоре.