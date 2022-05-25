В Москве заявили о долге Ирана перед Россией

Иран в конце 2021 года и в начале 2022 года выплатил России часть долга за строительство АЭС «Бушер», сроки реализации проекта не меняются, сообщил вице-премьер России Александр Новак по итогам встречи сопредседателей межправкомиссии России и Ирана.

«Строительство второй и третьей очереди «Бушер» обсуждалось. [Сроки] в соответствии с контрактом не меняются. Тема расчетов тоже затрагивалась. В конце прошлого года были платежи, в начале этого - тоже. Динамика есть, но все равно долг остается, поэтому этот вопрос в процессе обсуждения и реализации», - цитирует Новака ТАСС.

В середине прошлого года сообщалось, что задолженность Ирана перед РФ за работы по строительству АЭС «Бушер» составляет около 500 млн евро. Росатом строит в Иране вторую очередь АЭС «Бушер» (второй и третий энергоблоки) суммарной мощностью 2,1 тыс. МВт.