The New York Times: за убийством полковника Ходаи стоит Израиль

Израильские власти уведомили администрацию США о том, что они стоят за убийством полковника Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хаcана Сайада Ходаи, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в американском разведывательном сообществе.

Согласно данным издания, убийство Ходаи должно было служить "предупреждением для Ирана", чтобы тот свернул деятельность по якобы "убийству иностранцев, в том числе мирных жителей и представителей властей Израиля". Собеседники издания утверждают, что Ходаи входил в командование секретного подразделения КСИР, которое осуществляет эту деятельность.

Об убийстве Ходаи стало известно 22 мая. На военного напали перед его домом в Тегеране. Двое мужчин на мотоциклах выпустили в него пять пуль, затем скрылись с места преступления. В КСИР произошедшее назвали актом терроризма.