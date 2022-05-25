Названы главные цели новой операции Турции в Сирии

Объекты террористов в районах Тель-Рифат и Манбидж станут основными целями турецкой армии в ходе планируемой новой операции на севере Сирии, пишет турецкая газета Sabah.

Согласно информации, масштабы операции и ее задачи планируется обсудить в четверг, 26 мая, на заседании Совета национальной безопасности (СНБ) Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Как отмечает издание, там же будет принято решение о времени начала операции, не исключено, что ее начнут сразу после заседания Совбеза.

По данным издания, подготовка к проведению пятой с 2016 года операции турецкой армии на севере Сирии завершена, проведена разведка местности, определены точечные цели для нанесения ударов авиацией и артиллерией, главным образом в районах, откуда США вывели свои подразделения. В операции планируется задействовать истребители F-16 ВВС Турции, беспилотники, подразделения сил специального назначения, артиллерию сухопутных сил.