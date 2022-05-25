Владимир Путин написал Ильхаму Алиеву

«Успехи вашей страны в социально-экономическом развитии признаны всеми. Азербайджан завоевал заслуженный авторитет на мировой арене и играет важную роль в решении многих актуальных вопросов международной повестки дня». Об этом в поздравительном письме, направленном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня Независимости - 28 мая, написал российский лидер Владимир Путин.

«Мы с удовольствием отмечаем высокий уровень российско-азербайджанских отношений. Подписанная в феврале Декларация о союзническом взаимодействии, несомненно, создаст условия для качественного роста двусторонних отношений во всех сферах. Это полностью отвечает интересам наших дружественных народов», - говорится в письме Владимира Путина.