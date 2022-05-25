Kapital Bank улучшил условия по ипотеке на строительство дома

Kapital Bank улучшил условия ипотечного кредита, выдаваемого владельцам земельных участков на постройку индивидуального жилого дома. Кредит теперь предоставляется по ставке от 7% годовых на сумму до 250 тыс. манатов и сроком до 20 лет.

Земельный участок, подлежащий застройке, должен иметь документ, подтверждающий право собственности, т.е. выписку. В качестве обеспечения должна быть предоставлена индивидуальная жилая площадь, квартира, дача или нежилое помещение на имя любого лица.

Строительство может осуществляться как самостоятельно заемщиком, так и строительными компаниями-партнерами Kapital Bank. Подать заявку на кредит можно через WhatsApp по номеру (+994 50) 999 81 96. Для более подробной информации: https://kbl.az/etipt.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 104 филиалах и 23 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки BirKart: https://kbl.az/tkstcrd.