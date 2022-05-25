Жители Шемахи обратились к Ильхаму Алиеву

В связи с избранием Шемахи туристической столицей тюркского мира 2023 года состоялась встреча с представителями общественности района, руководителями предприятий и организаций, предпринимателями, работающими в туристическом секторе. На встрече были обсуждены предстоящие работы, связанные с развитием туристической экосистемы района, а общественность города обратилась с благодарственным письмом к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Уважаемый господин президент! Мы испытываем большую гордость при виде работ по благоустройству и строительству на освобожденных территориях. Развитие нашей страны во всех направлениях в результате проводимой Вами государственной политики радует каждого азербайджанца и еще больше повышает его веру в будущее. Именно в результате этого наша страна не только заняла достойное место в регионе, но и повысила авторитет во всем мире.

В результате Вашей деятельности Шемаха, как и каждый регион нашей республики, вступила в свой динамичный этап развития. Благодаря вашему вниманию к истории, культуре и искусству Азербайджана повышается туристический потенциал нашей страны.

В Шемахе проведена большая работа по освещению улиц и проспектов, озеленению территории района. Работы по реконструкции, проведенные по Вашей инициативе в шемахинской Джума-мечети, святилище Пирсаат Баба, мавзолее Шаххандан и других историко-культурных памятниках, наряду с высокой оценкой духовного мира нашего народа, имеют особое значение в развитии сферы туризма.

Выбор организацией тюркских государств нашего древнего города Шемахи в качестве туристической столицы тюркского мира на 2023 год обрадовало шемахинцев. Шемаха, один из самых красивых уголков Азербайджана, во все времена был в центре внимания и принимал множество престижных мероприятий. Это окажет большое влияние на популяризацию традиций, культуры, истории, туристических возможностей, возрождение культурной жизни Шемахи, имеющей древнюю историю, откроет широкие горизонты для ее развития.

Выражаем Вам глубокую благодарность за внимание и заботу о развитии этого города, сохранившего свою древность и богатое историческое прошлое», - говорится в обращении.