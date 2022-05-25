Российские энергетические проекты сворачиваются актуальный комментарий
Южнокорейская верфь расторгла контракт на строительство трех СПГ (сжиженный природный газ)-танкеров по заказу для проекта «Арктик СПГ-2». А в апреле текущего года Евросоюз запретил ввоз в РФ оборудования для переработки нефти и сжижения газа.
В Москве любят поговорить о том, что санкции стали «временем новых возможностей для российской экономики». Дескать, доллар скукоживается, инфляция падает, а в промышленности дела идут с каждым днем все лучше – и скоро станет совсем хорошо. История с «Арктик СПГ-2», проектом российской компании НОВАТЭК по добыче природного газа и по производству сжиженного на Гыданском полуострове, – прекрасная иллюстрация реального положения дел.
Хроника постепенного умирания этого проекта выглядит следующим образом: спустя месяц после российского вторжения в Украину с российского рынка ушла американская Honeywell - крупнейший поставщик и лицензиар технологий переработки, катализаторов и оборудования для нефтеперерабатывающей, нефтехимической и газоперерабатывающей отраслей. Ее технологические решения и оборудование были ключевыми для «Арктик СПГ-2», им нет аналогов в мире, а потому и взять их России не у кого.
Западные инвесторы проекта оценили ситуацию совершенно верно – запустить его в обозримом будущем не получится, а потому вслед за Honeywell Япония и Франция заморозили свои инвестиции в него.
А совсем недавно пять китайских компаний приняли решение прекратить свое участие в этом проекте из-за опасений «вторичных санкций». Дружба – дружбой, но свой бизнес ближе к телу.
И вот – «контрольный выстрел в голову»: южнокорейская Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering расторгла контракт на строительство трех СПГ-танкеров Arc7 для проекта «Арктик СПГ-2». Самостоятельно построить их российский завод «Звезда» не в состоянии по известной причине – из-за санкций на высокотехнологичную продукцию, ведь практически вся начинка у таких танкеров импортная.
В итоге, планы по строительству трех технологических линий мощностью 6,6 миллиона тонн каждая, которые в общей сложности должны были к концу 2025 года производить 19,8 миллиона тонн СПГ в год – остались на бумаге. А сам проект, готовый на 60% превратился в замороженный объект.
А надежды Кремля на то, что ему удастся диверсифицировать доходы от экспорта энергоносителей за счет продажи большего количества СПГ в Азию – так и остались надеждами.
Причина проста - технологическая отсталость, которая является визитной карточкой российских сырьевых отраслей, в сегменте СПГ-технологий является совершенно вопиющей. Полноценный сервис предприятий этой сферы могут обеспечить только западные компании – но они ушли из России. Как-то поддерживать жизнедеятельность этих объектов могли бы, конечно, и китайцы – но отношения с Западом для них важнее, чем несколько проектов в России.
Пребывание Москвы на рынке СПГ оказалось недолгим – она позднее всех туда пришла, меньше всех вкладывалась в СПГ-технологии, рассматривая их в качестве второстепенных – и теперь раньше всех стремительно теряет шансы на этом рынке остаться.
Российское руководство не сумело вложиться в высокие технологии, не оценило заложенные в них возможности. То ли дело газопровод – качай, отправляй по трубе и получай выручку. И теперь за такой уровень мышления из 70-х годов прошлого столетия России приходится платить очень высокую цену.