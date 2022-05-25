Дмитрий Рой, автор haqqin.az 12:19

Южнокорейская верфь расторгла контракт на строительство трех СПГ (сжиженный природный газ)-танкеров по заказу для проекта «Арктик СПГ-2». А в апреле текущего года Евросоюз запретил ввоз в РФ оборудования для переработки нефти и сжижения газа. В Москве любят поговорить о том, что санкции стали «временем новых возможностей для российской экономики». Дескать, доллар скукоживается, инфляция падает, а в промышленности дела идут с каждым днем все лучше – и скоро станет совсем хорошо. История с «Арктик СПГ-2», проектом российской компании НОВАТЭК по добыче природного газа и по производству сжиженного на Гыданском полуострове, – прекрасная иллюстрация реального положения дел.

Хроника постепенного умирания этого проекта выглядит следующим образом: спустя месяц после российского вторжения в Украину с российского рынка ушла американская Honeywell - крупнейший поставщик и лицензиар технологий переработки, катализаторов и оборудования для нефтеперерабатывающей, нефтехимической и газоперерабатывающей отраслей. Ее технологические решения и оборудование были ключевыми для «Арктик СПГ-2», им нет аналогов в мире, а потому и взять их России не у кого. Западные инвесторы проекта оценили ситуацию совершенно верно – запустить его в обозримом будущем не получится, а потому вслед за Honeywell Япония и Франция заморозили свои инвестиции в него. А совсем недавно пять китайских компаний приняли решение прекратить свое участие в этом проекте из-за опасений «вторичных санкций». Дружба – дружбой, но свой бизнес ближе к телу. И вот – «контрольный выстрел в голову»: южнокорейская Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering расторгла контракт на строительство трех СПГ-танкеров Arc7 для проекта «Арктик СПГ-2». Самостоятельно построить их российский завод «Звезда» не в состоянии по известной причине – из-за санкций на высокотехнологичную продукцию, ведь практически вся начинка у таких танкеров импортная.