В Турции задержали главаря ИГИЛ

Турецкие спецслужбы задержали в Стамбуле главаря ИГИЛ Абу аль-Хасана аль-Курейши, передает «Известия» со ссылкой на турецкие СМИ.

О результатах операции, которая была проведена неделей ранее, в ближайшее время объявит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Операция проводилась Национальной разведывательной организацией Турции совместно с управлением по борьбе с терроризмом, отмечают СМИ.

Абу аль-Хасан аль-Курейши, брат бывшего главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади стал главой ИГ в марте 2022 года. Его настоящее имя - Джума Авад аль-Бадри.