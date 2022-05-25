Беларусь начинает учения вблизи границ Украины и Польши
В Беларуси в четверг, 26 мая, стартуют военные учения вблизи границ Польши и Украины. Об этом сообщил председатель исполкома города Брест Александр Рогачук, назвав запланированные маневры "очередным этапом проверки сил реагирования".
"В рамках выполнения поставленных задач пройдет отработка действий десантных подразделений в городских условиях с преодолением водной преграды", - сообщил Рогачук.
Также десантные подразделения отправятся на полигон Брестский для решения дальнейших задач.
Украинские СМИ отмечают, что Брестский полигон расположен почти в 40 км от границы Украины и около 30 км от границы с Польшей.