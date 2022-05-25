В Украине ликвидировали майора спецназа ГРУ и группу российских офицеров фото
Бойцы ВСУ ликвидировали майора ГРУ и еще нескольких российских офицеров.
Среди убитых - командир первого отряда 16-й отдельной бригады специального назначения ГРУ майор Мелехин Юрий из города Уварово Тамбовской области.
Вместе с Мелехиным ликвидированы капитан-танкист Алексей Ухачев, старший лейтенант Владимир Колядов из Краснодарского края, пилот вертолета лейтенант Хрипунов Александр из города Бор Нижегородской области.
«Заблудились на «учениях», но уже правильно вернулись домой», — пишет «Оперативный ВСУ».