Ожесточенные бои в Харьковской области

Украинские военные ведут интенсивные бои с российской армией в Харьковской области, говорится в заявлении главы Харьковской области Украины Олега Синегубова.

"Россияне пытаются там улучшить тактическое положение в районе города Изюм и возобновить наступление на Славянск", - говорит он, добавляя, что Вооруженные силы Украины удерживают занятые рубежи и не дают россиянам осуществить задуманное.

По словам главы региона, Россия постоянно обстреливает Харьков и область. Кроме того, подверглась обстрелам Балаклея, отметил Синегубов.