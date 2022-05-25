Португалия разрешила Абрамовичу продажу «Челси»

В Португалии дали разрешение российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, который имеет гражданство страны, на продажу лондонского «Челси». Министерство иностранных дел и Министерство финансов одобрили сделку по продаже футбольного клуба консорциуму американского бизнесмена Тодда Боули.

Министерство иностранных дел Португалии сообщает, что разрешение страны следует из гарантии, данной британскими властями, что выручка от продажи будет использована в гуманитарных целях, не приносит прямой или косвенной выгоды владельцу клуба, находящемуся в санкционном списке Евросоюза.

Ранее правительство Великобритании одобрило продажу «Челси» американцу Боули. 10 марта было объявлено, что Великобритания внесла Романа Абрамовича в санкционный список, активы предпринимателя в стране заморожены.