Захарова угрожает уже и YouTube
Если видеохостинг YouTube заблокирует очередной брифинг МИД России, то представителей некоторых иностранных СМИ или конкретных зарубежных журналистов ожидает высылка, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
В апреле сервис блокировал доступ к записи одного из брифингов.
"Еще один заблокированный брифинг – и мы назовем конкретное имя или конкретное СМИ, которое поедет к себе восвояси", – цитирует Захарову телеканал "Москва 24".
Отметим, ранее Захарова угрожала Финляндии за вступление в НАТО.
"Это будет сюрприз. Это к нашему оборонному ведомству. Безусловно, соответствующие решения будут приниматься, учитывая весь комплекс факторов и особенности того, как будет развиваться членство Финляндии в НАТО. Исходя из всех этих параметров будет приниматься решение, но, в первую очередь, конечно, оно за военными", - ответила Захарова на вопрос, как Москва отреагирует на присоединение Финляндии к НАТО.