Макрон призвал Грузию ввести санкции против России

«Прошло почти три месяца с тех пор, как европейский континент ощутил на себе смертельную агрессивную войну, которую Россия ведет против суверенной страны Украины. Перед лицом этого нападения, которое серьезно подрывает безопасность и стабильность нашего континента, необходимо, чтобы европейская семья сохранила свое единство. Поддержкой украинского народа, будет это прием многих беженцев, находящихся в настоящее время на вашей территории, или предоставление гуманитарной помощи, грузины подтвердили свою полную приверженность дорогим для нас ценностям», - написал он.

Макрон отметил, что последовательное голосование Грузии в поддержку резолюций в ООН, призывающих к немедленному прекращению войны в Украине, призывающих Россию прекратить все нападения на гражданское население и, наконец, исключение ее из Совета по правам человека, стало очень важным сигналом.

«Тогда, когда Грузия в очередной раз смогла подтвердить свою приверженность пути демократии и недавно представила вторую часть вопросника на членство в ЕС, важно, чтобы страна поддерживала политику европейских санкций и препятствовала попыткам России обойти действующий санкционный режим», - цитирует французского лидера apsny.ge.