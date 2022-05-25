В Кремле рассказали, что ждут от Киева

Москва ждет от Киева принятия озвученных Россией требований и осознания реальной ситуации. Об этом, как передает РИА Новости, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Москва ждет от Киева принятия требований Москвы и осознания ситуации де-факто, реальной ситуации, которая существует", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, каких уступок ждет Москва от Киева.

"Это не территориальные уступки. Киеву нужно, еще раз повторяю, признать ситуацию де-факто и просто трезво оценить", - уточнил Песков, отвечая на вопрос о том, касается ли это и территориальных уступок.