Обыски в особняке российского бизнесмена в Британии

Британские правоохранители провели обыски в лондонском особняке российского бизнесмена Петра Авена, в ходе которого изъяли у него £30 тысяч, подтвердил ТАСС источник, близкий к окружению предпринимателя.

"Обыск в особняке Авена проводили порядка 30 правоохранителей, они обнаружили £30 тыс. наличными, которые сразу же были изъяты", - сказал ранее собеседник агентства Bloomberg. Он напомнил, что в отношении Авена в Великобритании возбуждено уголовное дело из-за нарушений наложенных на него британскими властями санкций. Ему разрешили тратить на себя не более £2,5 тыс. в месяц, но британские власти посчитали, что он тратит значительно больше и "живет не по средствам".

По данным источника, у Авена арестованы предметы искусства, а также полностью заблокированы не только его счета, но и счета других бывших совладельцев "Альфа-банка" Михаила Фридмана и Германа Хана: "Им также отказали в просьбе об одноразовом выезде из Великобритании с правом возвращения".