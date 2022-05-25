В Армении заявили, что Азербайджан вернул Мартиросова

Армянский военнослужащий Эдуард Мартиросов возвращен армянской стороне. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Напомним, что накануне координатор Информационного центра по азербайджанским пленным и заложникам Ахмед Шахидов заявлял о том, что Мартиросов будет передан армянской стороне.

Напомним, что военнослужащий армянской армии Эдуард Артурович Мартиросов был задержан 23 апреля военнослужащими Государственной пограничной службы на территории Зангиланского района при пересечении госграницы Азербайджана.