Блинкен: США приветствуют встречу Мустафаева и Григоряна

«Соединенные Штаты приветствуют первое совместное заседание пограничных комиссий Азербайджана и Армении». Об этом в Twitter написал госсекретарь США Энтони Блинкен.

«США поддерживают переговоры между Азербайджаном и Арменией, проводимые при посредничестве ЕС, и поощряют продолжение позитивного импульса и двустороннего диалога в поддержку мира в регионе», - написал Блинкен.

Напомним, что ранее во вторник, 24 мая, вице-премьеры Азербайджана и Армении – Шахин Мустафаев и Мгер Григорян – провели первую встречу по делимитации границ.