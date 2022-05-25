Во время пожара двое сотрудников Государственной противопожарной службы МЧС получили легкие ранения.

Несмотря на сложность пожара, благодаря профессионализму пожарных распространение не было допущено. Общая площадь цеха составляет около 280 00 кв.м, сгорело 900-1000 кв.м. Большая часть предприятия была защищена от огня.

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям потушили пожар в цехе по производству пластмассы, расположенном вблизи станции метро «Улдуз», сообщили в пресс-службе МЧС.

Благодаря оперативным мерам, предпринятым силами Министерства по чрезвычайным ситуациям, пожар в цехе в Баку локализован. В настоящее время продолжаются мероприятия по полному тушению огня, сообщили в пресс-службе МЧС. Будет предоставлена дополнительная информация.

* * *

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в цехе по производству пластмассы в Наримановском районе Баку - недалеко от станции метро «Улдуз».

В пресс-службе МЧС сообщили, что на место происшествия оперативно были привлечены силы соответствующих служб МЧС.

В настоящее время два вертолета авиационного отряда и соответствующие силы Государственной противопожарной службы тушат пожар.