Спасатели потушили сильный пожар в Баку фото; видео; обновлено
Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям потушили пожар в цехе по производству пластмассы, расположенном вблизи станции метро «Улдуз», сообщили в пресс-службе МЧС.
Несмотря на сложность пожара, благодаря профессионализму пожарных распространение не было допущено. Общая площадь цеха составляет около 280 00 кв.м, сгорело 900-1000 кв.м. Большая часть предприятия была защищена от огня.
Во время пожара двое сотрудников Государственной противопожарной службы МЧС получили легкие ранения.
* * * 15:25
Благодаря оперативным мерам, предпринятым силами Министерства по чрезвычайным ситуациям, пожар в цехе в Баку локализован. В настоящее время продолжаются мероприятия по полному тушению огня, сообщили в пресс-службе МЧС. Будет предоставлена дополнительная информация.
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На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в цехе по производству пластмассы в Наримановском районе Баку - недалеко от станции метро «Улдуз».
В пресс-службе МЧС сообщили, что на место происшествия оперативно были привлечены силы соответствующих служб МЧС.
В настоящее время два вертолета авиационного отряда и соответствующие силы Государственной противопожарной службы тушат пожар.