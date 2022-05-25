Спасатели потушили сильный пожар в Баку фото; видео; обновлено

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям потушили пожар в цехе по производству пластмассы, расположенном вблизи станции метро «Улдуз», сообщили в пресс-службе МЧС.

Несмотря на сложность пожара, благодаря профессионализму пожарных распространение не было допущено. Общая площадь цеха составляет около 280 00 кв.м, сгорело 900-1000 кв.м. Большая часть предприятия была защищена от огня.

Во время пожара двое сотрудников Государственной противопожарной службы МЧС получили легкие ранения.

* * * 15:25

Благодаря оперативным мерам, предпринятым силами Министерства по чрезвычайным ситуациям, пожар в цехе в Баку локализован. В настоящее время продолжаются мероприятия по полному тушению огня, сообщили в пресс-службе МЧС. Будет предоставлена дополнительная информация.

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На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в цехе по производству пластмассы в Наримановском районе Баку - недалеко от станции метро «Улдуз».

В пресс-службе МЧС сообщили, что на место происшествия оперативно были привлечены силы соответствующих служб МЧС.

В настоящее время два вертолета авиационного отряда и соответствующие силы Государственной противопожарной службы тушат пожар.