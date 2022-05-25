«Недостоин»: Италия лишила госнаград премьер-министра России

Президент Италии Серджо Маттарелла лишил государственных наград премьер-министра России Михаила Мишустина и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Соответствующий указ опубликован в государственном печатном органе Gazzetta Ufficiale.

Их награды отозваны по соображениям "недостойности". Кроме того, аналогичного ордена, но более низкой степени "Командор", лишились замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов и глава ВТБ Андрей Костин.

Согласно информации, Маттарелла принял это решение по предложению МИД Италии и после консультаций с посольством страны в Москве и Советом ордена.

Орден Звезды Италии (Ordine della Stella d`Italia) присуждается гражданам Италии, проживающим за рубежом, и иностранцам за особые заслуги в развитии дружбы и сотрудничества между Италией и другими странами. Кавалер Большого креста является высшим классом награды.