Участник двух Олимпиад в составе сборной Украины, тяжелоатлет Геннадий Красильников был задержан украинскими бойцами за корректировку огня российских военнослужащих.

Как сообщает glavred.info, пособника РФ украинские военные задержали в Чугуеве Харьковской области.

Отметим, что Геннадий Красильников является мастером спорта международного класса по тяжелой атлетике. Штангист-супертяжеловес дважды устанавливал национальные рекорды, один из которых до сих пор не побит.

Красильников дважды выступал за сборную Украины на летних Олимпийских играх в супертяжелой весовой категории, заняв 9 и 4 место в финальном зачете.