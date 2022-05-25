Зарабатывайте до 11,5% годовых с новым предложением от Yelo Bank

Не пропустите новую процентную ставку по вкладам Yelo Bank! Теперь вы можете получать более высокий доход от вклада YeloСтабильный. Так, по депозитам, размещенным в манатах на 18 и 24 месяца, предлагается доход в размере 11,5% годовых. Помимо надежной защиты, ваш вклад в банке также будет гарантировать финансовую стабильность на ближайшие годы.

Вклад можно разместить на срок до 24 месяцев, а пролонгация происходит автоматически. Минимальная сумма, необходимая для открытия сберегательного счета, составляет 100 манатов. Кроме того, вы сами выбираете, как получать доход от депозита – в конце срока, либо ежемесячно на карту.