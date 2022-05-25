AZAL и LOT удовлетворены плодотворным сотрудничеством

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По приглашению президента AZAL Джахангира Аскерова в Баку 26 мая с рабочим визитом прибыла польская делегация во главе с главным исполнительным директором и председателем правления авиакомпании LOT Рафалем Мильчарски. В пресс-службе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» сообщили, что на встрече в офисе «Азербайджанских Авиалиний», на которой также присутствовала посол Азербайджана в Польше Наргиз Гурбанова, Джахангир Аскеров и Рафаль Мильчарски обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.

Стороны, поздравив друг друга с началом авиасообщения, выразили надежду на продолжительность выполнения рейсов. Начало полетов между двумя странами позволит увеличить туристические потоки и расширить деловые контакты между Азербайджаном и Польшей. Польский авиаперевозчик 28 мая выполнит свой первый рейс из Варшавы в Международный аэропорт Гейдар Алиев. Полеты будут выполняться 4 раза в неделю, отмечается в сообщении. В частности, президент AZAL Джахангир Аскеров напомнил, что во всех семи международных аэропортах Азербайджана действуют пятая и седьмая степени свободы воздуха. Эти степени предлагают иностранным авиаперевозчикам равные права с азербайджанскими авиакомпаниями и возможность выполнения авиарейсов транзитом через аэропорты Азербайджана.