«Мира на условиях диктата не будет»: канцлер Германии назвал войну России в Украине провалом

"Уже сейчас президент РФ Владимир Путин провалил все свои стратегические цели. Захват Россией всей Украины сегодня еще менее реален, чем в начале войны", - заявил Шольц, выступая с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе в четверг, 26 мая.

По словам Шольца, Путин недооценил "сплоченности и мощи" НАТО, Евросоюза и стран "Большой семерки". "Цель абсолютно очевидна - Путину нельзя позволить выиграть его войну. И я убежден: он ее не выиграет", - подчеркнул федеральный канцлер, призвав противостоять притязаниям российского президента на господство.

"Важно ясно продемонстрировать Путину, что мира на условиях диктата не будет. Украина не примет его, и мы тоже", - указал Шольц.

Федеральный канцлер указал на драматические последствия варианта, при котором Россия добьется успеха в Украине: "Путин хочет вернуться к миропорядку, где более сильные решают, что правильно, где свобода, суверенитет и самоопределение - удел не всех. Это империализм! Это попытка с помощью бомб вернуть нас к временам, когда война была обычным средством политики, а на нашем континенте и в мире отсутствовал стабильный миропорядок".