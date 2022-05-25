Путин о переезде IT-специалистов из России в Армению: «Ну переехали, и слава богу»

Президент России Владимир Путин не видит проблемы в том, что в Армению переехали некоторые отечественные специалисты в IT-сфере.

Выступая на первом Евразийском экономическом форуме, глава российского государства рассказал, как обсуждал с коллегами из Казахстана и Армении развитие высоких технологий, но не по той причине, что "часть айтишников [из России] переехала в Армению". "Ну переехала, и слава богу, пусть работают", - заметил Путин.

При этом он считает, что такая ситуация является для РФ "в известной степени вызовом". "Мы должны создавать лучшие условия", - цитирует Путина ТАСС.