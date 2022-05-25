Казахстан помог США в осуждении высокопоставленного вербовщика ИГИЛ
США поблагодарили Казахстан за помощь в осуждении высокопоставленного вербовщика ИГИЛ, передает КазТАГ.
«Правительство США благодарит генеральную прокуратуру Республики Казахстан за оказание помощи в осуждении вербовщика террористов и контрабадиста Мирсада Кандича», - говорится в сообщении посольства США в Казахстане.
Согласно информации, «Кандич был высокопоставленным членом ИГИЛ, который завербовал бесчисленное количество фанатиков и помог им уехать в Сирию и другие территории, чтобы стать боевиками ИГИЛ». «Помимо подпитывания линии фронта армии ИГИЛ, обвиняемый помогал экстремистской группировке множеством других способов, включая пути поставки оружия и распространения насильственной пропаганды по всему миру для продвижения ее жестокой и кровавой террористической кампании. Действия Кандича были напрямую связаны с атаками и существенной потерей жизни», - заявил прокурор США Бреон Пис.